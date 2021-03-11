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Умер создатель музыки к фильму «Гардемарины, вперед!»

Виктор Лебедев

Умер композитор Виктор Лебедев. Об этом певица Ирина Летина сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня умер Виктор Михайлович Лебедев, декан факультета музыкального искусства эстрады в СПбГУКИ (СПбГИК), где я училась. Великий композитор. Написал музыку более чем к 100 фильмам, включая «Гардемарины». Светлая память», — говорится в публикации.

В посте не уточняется, от чего именно скончался создатель музыки к фильму «Гардемарины, вперед!» Ему было 86 лет.

Лебедев родился 5 января 1935 года. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. Композитор более 60 лет проработал на факультете музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культур. Музыка Лебедева звучала в таких фильмах, как «Дневник директора школы», «Трудно быть богом», «Пропавшие среди живых», «Будьте моим мужем», «Макар-следопыт» и «По Таганке ходят танки».

11 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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