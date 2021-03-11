У Зеленского нет официальных контактов с политиками в США, а в России есть — эксперт

Президент Украины Владимир Зеленский не имеет официальных контактов с главным партнером Украины Соединенными Штатами Америки.

Такое мнение в эфире «Прямого» выразил общественный деятель, эксперт-политолог Мирослав Гай.

«Президент Украины Зеленский не имеет официальных контактов с нашим главным партнером (США, — ред.). Ну нет контактов, они не общаются. С Путиным он говорит, звонит, а с президентом США или хотя бы с вице-президентом, хоть с кем-то — нет. Нет никакой информации, чтобы они провели какие-то переговоры. Это странное преклонение, странные приоритеты «, — рассказал Гай.

«Мне не нравятся его действия, в первую очередь, с точки зрения государства. От действий президента Зеленского зависят моя жизнь, жизнь моих детей, жизнь целой страны. Будет ли в Украине достаточно мощностей экономических и материально-технических в противостоянии с Российской Федерации — зависит сейчас от действий этого человека. Но он ничего не делает «, — резюмировал Гай.