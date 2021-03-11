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США учатся уничтожать российские танки тысячами

Пентагон планирует научиться уничтожать российские танки и китайские корабли тысячами, пишет Forbes, ссылаясь на материалы презентации временно исполняющего обязанности заместителя министра обороны США по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам Теренса Эммерта.

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Согласно публикации американского журнала, соответствующий проект Assault Breaker II предполагает разработку технологий, позволяющих одновременно ликвидировать множество ударных сил противника. «Если мы все правильно сделаем, нам не потребуется Assault Breaker III», — сказал Эммерт.

Издание напоминает, что название проекта восходит ко временам холодной войны, когда в рамках Assault Breaker I велись работы, предполагающие поиск способов уничтожения тысяч советских танков, прорывающихся с востока на запад через границы стран НАТО. Тогда для реализации подобного проекта предлагалось задействовать, в частности, обширную сеть радаров, ударные самолеты и наземное ударное ракетное вооружение.

Журнал допускает, что новая разработка может основываться на старых идеях.

В марте издание The Drive написало, что эсминцы типа Arleigh Burke ВМС США, базирующиеся в Испании, располагают системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) AN/SLQ-62 Transportable Electronic Warfare Module-Speed To Fleet (TEWM-STF), способными «убивать» российские противокорабельные ракеты П-800 «Оникс».

11 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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