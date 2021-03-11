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Список богачей с состоянием больше $100 млрд пополнился «оракулом из Омахи»

Состояние главы американской инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррена Баффета преодолело планку в $100 млрд, что позволило ему войти (пятым) в список мировых богачей с таким состоянием.

Агентство Bloomberg оценило капитал Баффета в $100,4 млрд.

Баффет, многолетний успешный инвестор, за которым закрепилось прозвище «оракула из Омахи», известен своим принципом вкладывать в тот бизнес, который «понимаешь». Его Berkshire Hathaway инвестирует в различные отрасли экономики, в том числе страхование и финансы, железнодорожный транспорт, энергетика, напоминает ПРАЙМ.

Таким образом, на данный момент в рейтинге Forbes Real-Time Баффет занимает пятую строчку. В пятерку самых богатых жителей планеты также входят основатель Amazon Джефф Безос ($179,6 млрд), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ($165,1 млрд), владелец Dior и Louis Vuitton Бернар Арно ($158,5 млрд) и сооснователь Microsoft Билл Гейтс ($125,6 млрд).

Добавим, в начале марта стало известно, что число миллиардеров во всем мире достигло 3 тыс. 228, что стало новым рекордом.

При этом совокупный капитал богатейших людей планеты по состоянию на 15 января 2021 года увеличился до $14,7 трлн, указывалось в исследовании Hurun Research Institute.

Тем временем совокупное состояние богатейших россиян в январе–феврале 2021 года увеличилось на $18,291 млрд.

11 марта, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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