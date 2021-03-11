Список богачей с состоянием больше $100 млрд пополнился «оракулом из Омахи»

Агентство Bloomberg оценило капитал Баффета в $100,4 млрд.
Баффет, многолетний успешный инвестор, за которым закрепилось прозвище «оракула из Омахи», известен своим принципом вкладывать в тот бизнес, который «понимаешь». Его Berkshire Hathaway инвестирует в различные отрасли экономики, в том числе страхование и финансы, железнодорожный транспорт, энергетика, напоминает ПРАЙМ.
Добавим, в начале марта стало известно, что число миллиардеров во всем мире достигло 3 тыс. 228, что стало новым рекордом.
При этом совокупный капитал богатейших людей планеты по состоянию на 15 января 2021 года увеличился до $14,7 трлн, указывалось в исследовании Hurun Research Institute.
Тем временем совокупное состояние богатейших россиян в январе–феврале 2021 года увеличилось на $18,291 млрд.
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