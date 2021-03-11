Спилберг снимет картину о своем детстве

Стивен Спилберг экранизирует историю собственного детства, которое прошло в штате Аризона. Он выступит сценаристом, режиссером и продюсером, сообщает Deadline.

Автобиографическая драма расскажет о взрослении нескольких мальчиков разных возрастов, один из которых и будет списан с самого Спилберга. Подробности пока что не раскрываются, но известно, что Мишель Уильямс рассматривается на роль матери юного Стивена.

Съемки запланированы на июль 2021. Релиз предположительно состоится в 2022 году.