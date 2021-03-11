Слухи или вымысел: Черчесов и десять миллионов

Резкие комментарии юриста Черчесова после обнародования скандальной информации о грандиозных премиальных. Почему наставник российской сборной получает огромные премиальные за разгромные поражения.

Агаларов опровергает огромные премиальные Черчесова

В 2021 году сложно утаить информацию, особенно касающуюся финансового обеспечения такой резонансной фигуры, как наставник российской футбольной сборной. Эксперты одного из популярных сетевых ресурсов получили шокирующие данные о денежных выплатах за положительный итог каждого товарищеского поединка национальной дружины.

Ставшая достоянием общественности информация, вызвала приступ гнева у главного тренера сборной, а его персональный юрист выступил с опровержением.

Агаларов спешит на помощь

Юридический представитель Черчесова поспешил выступить с опровержением. Агаларов назвал приведенные в материале независимых экспертов суммы «чушью». По его мнению, суммы абсолютно не соответствуют действительному положению вещей. А речь то идет о действительно «космических» деньгах.

Итак, что же получает российский тренерский штаб:

— победа в контрольном поединке обогащает коллектив тренеров на двадцать миллионов рублей (Стас забирает десять миллионов);

— ничейный исход оценивается наполовину меньше — десять миллионов (Стас получает пять).

Стоит отметить здравомыслие российских футбольных властей, не выплачивающих герою премиальные за поражения. Но это информация неподтвержденная, по крайней мере официально. Стоит только гадать, какие суммы фигурируют в контракте Черчесова за триумф в официальных отборочных поединках.

Например, в марте российские игроки встретятся с Мальтой и среди болельщиков уже затесались шутки о том, сколько же миллионов заберет Черчесов: десять или “ничтожных” пять. Букмекерское сообщество пока еще считает россиян фаворитами. Лучшие котировки, конечно же с учетом минусовой форы, предлагает букмекерская контора Фонбет. Высокие котировки контора выставляет в линию за счет мизерного уровня взимаемой маржи. Это доказали эксперты независимого интернет-портала, посвященного беттингу и ставкам Betadvise.ru. Недавно эксперты изучили все аспекты, как проходит фонбет регистрация: от регистрации по телефону и до восстановления пароля.

Агаларов не в первый раз возникает рядом с наставником сборной. Еще вспоминают скандал об агентских «подвигах» Руслана, который прикрываясь именем Черчесова, вербовал молодых и перспективных футболистов, обещая вызов в сборную.

Деньги в футбольной индустрии крутятся огромные, поэтому не вызывает удивления финансовые условия работы Черчесова.