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«Замусорили» космос: с борта МКС сброшен рекордно тяжелый предмет Компания Lime нашла способ превращать батареи старых электровелосипедов в Bluetooth-колонки » Ровер «Персеверанс» сканирует скалы Марса «поющим лазером» Марсоход НАСА «Персеверанс» впервые включил установленный на нем аппарат SuperCam, определяющий состав горных пород световым лучом высокой интенсивности. Подобное устройство было и на предыдущем марсоходе — «Кьюриосити». Но лазер «Персеверанса» претерпел некоторые усовершенствования, включая микрофон, позволяющий слышать, как он работает. Это не просто «фишка» для рекламы — звук, возникающий при соприкосновении луча с исследуемым объектом, дает ученым дополнительную информацию о степени его плотности. «Если мы постучим по твердой и мягкой поверхности, звук будет отличаться, — поясняет Наоми Мердок из французского Национального института аэронавтики и космоса в Тулузе. — Возьмем, к примеру, мел и мрамор. Их химический состав одинаков, но физические свойства совершенно разные». На пресс-брифинге доктор Мердок дала журналистам прослушать три вида звуков, записанных микрофоном SuperCam: обычный шумовой фон планеты, вой марсианского ветра и звук от работы лазера, подобный стаккато. «Персеверанс» совершил посадку в марианском кратере Джезеро 18 февраля и с тех пор занимается поиском следов жизни. Глубокая впадина Джезеро рассматривается учеными как наиболее подходящее для этого место, поскольку миллиарды лет назад там почти наверняка находилось озеро. А где вода, там и жизнь. Лазер SuperCam был создан совместно американскими и французскими исследователями. Первый скальный массив, выбранный для изучения, получил имя Мааз — так звучит слово «Марс» на языке индейцев навахо, живущих на юго-западе США. Скала оказалась базальтовой, что никого не удивило. Базальт весьма распространен на Марсе. Эта порода содержит большое количество магния и железа, и часто возникает из остывающей лавы. АВТОР ФОТО,NASA/JPL-CALTECH/LANL/CNES/CNRS Подпись к фото, Аппарат SuperCam сфотографировал скальный массив под названием Мааз — так звучит слово «Марс» на языке индейцев навахо «Мы пока не знаем, вулканическая это порода или осадочная, — говорит главный оператор SuperCam Роджер Вайнс из Национальной лаборатории в Лос-Аламосе. — Она могла образоваться из частиц вулканического происхождения, смытых рекой в озеро на дне кратера Джезеро и зацементировавшихся. Мы продолжим исследовать прилегающую местность, чтобы выяснить больше». Большая часть первых трех недель «Персеверанса» на Марсе ушла на проверки оборудования после посадки. Затем он поехал в северо-восточном направлении. Следующая задача — эксперимент с вертолетом. Маленький автоматический вертолет весом два килограмма, названный «Индженьюити» («Изобрететальноть») закреплен под брюхом марсохода. Сейчас идет поиск подходящей площадки для его запуска. Марсоход опустит его на грунт и отъедет в сторону.