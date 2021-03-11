Поруч з Румунією затримали українця, який перевозив у своїй машині 17 нелегалів

Неподалік від кордону з Румунією угорськими правоохоронцями був затриманий українець за підозрою в торгівлі людьми неподалік від кордону з Румунією. Повідомляється, що в своєму джипі чоловік перевозив 17 нелегалів, які заявили, що є громадянами Сирії. Про це в четвер, 11 березня, повідомляє видання Mukachevo.net з посиланням на слова прес-секретаря штаб-квартири поліції округу Чонград. Українець, який перевозив в джипі нелегалів — фото з відкритих джерел

Правоохоронець заявила, що поліцейські перевірили транспортний засіб з болгарськими номерами на трасі М43. За кермом позашляховика був громадянин України, а всередині машини поліція виявила 17 порушників правил перетину кордону, які заявили, що є громадянами Сирії.

«Український водій буде притягнутий до кримінальної відповідальності за торгівлю людьми, а пасажири — за нелегальну імміграцію», — сказала капітан поліції Сільвія Сабо. Нагадаємо, що раніше стало відомо, що правоохоронці Берліна зганяють людей з льоду на вертольоті. До таких заходів поліції довелося звернутися, коли на льодовому покритті невеликого озера в спальному районі Берліна зібралося дуже багато людей, в тому числі — маленькі діти. Спочатку люди вирішили, що проводиться поліцейська операція, проте пізніше зрозуміли, що вертоліт піднятий у повітря через них. Поліцію тут же звинуватили в непрофесіоналізмі.