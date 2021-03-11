Подготовка ЦАХАЛа к войне в Газе

Несмотря на эпидемию коронавируса, в 2020 г. в ЮВО было сделано немало в учебных и оперативных вопросах. 80-я территориальная дивизия смогла значительно сократить контрабанду наркотиков на границе с Египтом.на «Намер».на границе с Сектором Газа. Но главное – подготовка к возможной наступательной операции в Газе, вопрос, за проработку которого отвечает 162-я брт дивизия.

Работа многогранная. Тут и изучение местности и боевых возможностей противника. Написание соответствующей тактики. Подготовка соответствующих учений, техники и упражнений для решения тех или иных задач, которые максимально точно воспроизводят происходящее на поле боя в Газе, если ситуация скатится к новому конфликту в этой зоне.

На прошлой неделе для командиров всех пехотных бригад уровня комбат-комбриг, а также для курсантов курса комбатов («Курс МАГАДим»), был проведен курс повышения квалификации («hиштальмут») «Кфиц Дарух» («Взведённая пружина»). На базе Цеэлим бригада «Гивъати» и 401-я брт бр (входящие в 162-ю дивизию) подготовили 5 демонстрационных упражнений, на которых командирам показывали, как будут идти боевые действия и преодолеваться те или иные преграды.

Основная тема – боевые действия в городе, в окружении многоэтажных зданий и плотной застройки, с многочисленными подземными туннелями боевиков. Как искать фугасы, ловушки, ПУ, входы в туннели, как поражать как много больше целей короткими и мощными ударами, стараясь при этом минимизировать поражение гражданского населения.

Первое упражнение показывало бой с точки зрения противника (ХАМАС). Как он видит АОИ, как он строит свою стратегию и как атакует. Как он маневрирует своими силами, с учётом имеющейся инфраструктуры и возможностей.

Второе упражнение демонстрировало инфраструктуру противника. ПУ, входы в туннели, дома, прикрывающие фугасы или в которых замаскированы входы в туннели. Как боевики прячутся среди гражданского населения и действуют под его прикрытием. Тут изучались вопросы управления и контроля ХАМАС, использование им огня не прямой наводкой (ракеты и миномёты), более подробно изучались подземные инфраструктуры, а также вопросы резервов противника (неприкосновенные запасы на время боёв в Газе).

Третье упражнение – бой на окраине городской местности. «Гивати» демонстрировали атаку с открытой местности в сторону застройки, с учётом фугасов, ловушек и препятствий. Т.н. многомерная война, т.е. в плотном взаимодействии со всеми силами и средствами.

Четвёртое упражнение – штурм городской местности, сочетающей многоэтажные здания, подземные туннели и гражданское население. Комбинированный бой бригадных и батальонных боевых групп в плотном взаимодействии с разведкой, различными огневыми средствами и ВВС.

Пятое упражнение – создание ротного опорного пункта на территории противника в ходе боевых действий. Для оценки ситуации, отдыха и подготовке к следующему этапу боя. Какие техники использовал ХАМАС в прошлом для атаки домов, взятых АОИ, и как нужно учитывать это для обороны и последующего наступления.

Курс завершился в четверг 04.03.21. Командиры вернутся в свои подразделения, где будут использовать полученные знания для подготовки свои бойцов. А ЮВО продолжает далее. Новые тренировки (например, 162-ю дивизию ожидает интенсивный «месяц войны»), уточнение оперативных планов, развитие и тренировка окружного огневого центра («Мерказ hа-Эш»).