Подготовка ЦАХАЛа к войне в Газе

Основная тема – боевые действия в городе, в окружении многоэтажных зданий и плотной застройки, с многочисленными подземными туннелями боевиков. Как искать фугасы, ловушки, ПУ, входы в туннели, как поражать как много больше целей короткими и мощными ударами, стараясь при этом минимизировать поражение гражданского населения.
Первое упражнение показывало бой с точки зрения противника (ХАМАС). Как он видит АОИ, как он строит свою стратегию и как атакует. Как он маневрирует своими силами, с учётом имеющейся инфраструктуры и возможностей.
Второе упражнение демонстрировало инфраструктуру противника. ПУ, входы в туннели, дома, прикрывающие фугасы или в которых замаскированы входы в туннели. Как боевики прячутся среди гражданского населения и действуют под его прикрытием. Тут изучались вопросы управления и контроля ХАМАС, использование им огня не прямой наводкой (ракеты и миномёты), более подробно изучались подземные инфраструктуры, а также вопросы резервов противника (неприкосновенные запасы на время боёв в Газе).
Третье упражнение – бой на окраине городской местности. «Гивати» демонстрировали атаку с открытой местности в сторону застройки, с учётом фугасов, ловушек и препятствий. Т.н. многомерная война, т.е. в плотном взаимодействии со всеми силами и средствами.
Четвёртое упражнение – штурм городской местности, сочетающей многоэтажные здания, подземные туннели и гражданское население. Комбинированный бой бригадных и батальонных боевых групп в плотном взаимодействии с разведкой, различными огневыми средствами и ВВС.
Пятое упражнение – создание ротного опорного пункта на территории противника в ходе боевых действий. Для оценки ситуации, отдыха и подготовке к следующему этапу боя. Какие техники использовал ХАМАС в прошлом для атаки домов, взятых АОИ, и как нужно учитывать это для обороны и последующего наступления.
Курс завершился в четверг 04.03.21. Командиры вернутся в свои подразделения, где будут использовать полученные знания для подготовки свои бойцов. А ЮВО продолжает далее. Новые тренировки (например, 162-ю дивизию ожидает интенсивный «месяц войны»), уточнение оперативных планов, развитие и тренировка окружного огневого центра («Мерказ hа-Эш»).
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