Неизвестный купил дом убитого миллионера-педофила за 51 миллион долларов

Имение в Нью-Йорке, ранее принадлежавшее миллионеру-педофилу Джеффри Эпштейну, продали неизвестному покупателю примерно за 51 миллион долларов (3,75 миллиарда рублей), сообщает CNN со ссылкой на юриста по сделкам с недвижимостью Дэна Вейнера.

Средства от реализации дома будут использованы для выплаты компенсаций жертвам Эпштейна. Ранее администратор компенсационной программы Джорди Фельдман сообщила CNN, что денег для выплаты компенсаций не хватает. «Мы хотим возобновить выплаты максимально быстро», — отметила она.

Джеффри Эпштейн был осужден за создание криминальной сети, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками девушек. Известно, что среди его жертв были и 14-летние подростки. По некоторым данным, он продолжал заниматься торговлей людьми вплоть до 2019 года. Американского финансиста задержали 6 июля 2019-го в Нью-Йорке. В августе того же года он свел счеты с жизнью, не дождавшись судебного процесса.