«Мы не расисты»: принц Уильям прокомментировал интервью Меган Маркл и принца Гарри

Появление 39-летней Кейт Миддлтон и 38-летнего принца Уильяма сегодня на публике вызвало большой ажиотаж не только потому, что пара уже давно не выходила в свет, но и потому, что на днях вышло скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри, которое выставило британскую королевскую семью не в лучшем свете.

Во время посещения школы в Лондоне репортер Sky News Инзамам Рашид не мог оставить это без внимания и спросил у герцога Кембриджского, является ли королевская семья расистской, на что Уильям тут же ответил:

Мы совсем не расистская семья!

— сказал он.

Когда его спросили, общался ли он с братом после нашумевшего интервью, принц Уильям ответил, что пока нет, но сделает это позже.

Принцы Уильям и Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Напомним, в интервью Опре Уинфри Меган Маркл рассказала, что в королевской семье выражали озабоченность относительно цвета кожи их с Гарри первенца. Имен Меган не раскрыла, но дала понять, что это был кто-то из старших членов королевской семьи.

Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Меган Маркл и принц Гарри

На заявления герцогов Сассекских уже отреагировала и королева Елизавета II, которая пообещала разобраться в ситуации и отметила, что Меган, Гарри и Арчи всегда будут оставаться любимыми членами семьи.

Принц Чарльз, которого тоже спросили про интервью младшего сына, от комментариев отказался, лишь улыбнувшись в ответ. Отношения с Гарри у него, судя по всему, напряженные — как признался герцог Сассекский, на его звонки отец не отвечает.

О разногласиях между Гарри и Уильямом слухи ходили еще задолго до выхода интервью. И в разговоре с американской телеведущей герцог Сассекский их косвенно подтвердил.

Мы пошли разными путями,

— сказал Гарри.