МОЗ почав централізовані закупівлі ліків з держбюджету-2021

Міністерство охорони здоров’я почала централізовані закупівлі лікарських засобів і медичних виробів за кошти державного бюджету на 2021 рік

Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова, передає Еспресо.TV.

«МОЗ отримав погодження Міністерства фінансів 5 березня 2021 року, і у цей же день затвердив паспорт бюджетної програми централізованих закупівель. Також в цей день затвердили накази про сто відсоткову потребу у кількості лікарських засобів», — сказала Шаталова.

Вона додала, що на минулому тижні на офіційному сайті МОЗ було опубліковане оголошення про подачу документів для міжнародних закупівельних організацій, строк подачі якого спливає сьогодні о 16:00.

Таким чином, зауважила Шаталова, повноцінні закупівлі лікарських засобів і медичних виробів за кошти державного бюджету 2021 року почнуться в рекордно короткий термін.