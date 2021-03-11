Конгресс утвердил выплаты населению США на $410 млрд

Палата представителей конгресса США в ночь на четверг по мск утвердила пакет поддержки экономики размером 1,9 триллиона долларов.Законопроект, насчитывающий несколько тысяч страниц, рекордный по объему в истории американского законодательства, был принят 220 голосами против 211, при том что «за» не проголосовал ни один республиканец.

Сенат одобрил программу вливаний — вторую в США с начала пандемии — 6 марта, и теперь для вступления в силу ей не хватает только подписи президента Джо Байдена.

Чуть больше половины заложенных в план денег — 1 трлн долларов — будет направлено на программы помощи населению.

Из них 410 млрд долларов пойдет на прямые выплаты гражданам в виде чеков от правительства на сумму 1,4 тысячи долларов.

Кроме того, до сентября продлевается федеральная надбавка к пособиям по безработице в размере 300 долларов в неделю. 3,6 тысячи долларов составят пособия на ребенка.

Помощь ориентирована на бедных: исследование Центра налоговой политики показало, что доходы самой низкой пятой части населения подскочат на 20% в результате «Американского плана спасения».

В пакет также включены 160 млрд долларов на программы вакцинации и тестирования, 360 млрд долларов на государственную помощь, 25 млрд долларов на помощь ресторанам, 170 млрд долларов на открытие школ.

Новый пакет прямых выплат населению — самый большой с начала пандемии — будет частично брошен на фондовый рынок, как и деньги от администрации Дональда Трампа, ставшие топливом для прошлогоднего взлета бирж.

Приток в акции может составить около 150 млрд долларов, или 37% от средств, которые получат американцы, показал опрос инвесторов, проведенный Deutsche Bank.

«Если предположить, что перечисление выплат в размере 1,4 тысячи долларов начнется на этой или следующей неделе, есть высокий шанс того, что мы увидим повторение расклада декабря прошлого года», — пишут стратеги JPMorgan Chase.