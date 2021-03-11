Компания Lime нашла способ превращать батареи старых электровелосипедов в Bluetooth-колонки

Компания Lime объявила о запуске совместного стартапа со студией Gomi. Цель – найти применение старым, отработанным аккумуляторам для электровелосипедов этого бренда, которое могло бы принести максимум пользы. Для начала их попробуют переделать в неприхотливые мобильные Bluetooth-колонки.



Основная идея в том, чтобы показать миру практичный способ переработки электронного мусора в нечто полезное. С этой целью старые батареи почистят, протестируют и повторно зарядят, чтобы они получили вторую жизнь в качестве источника энергии для колонок. Их корпус будет на 100 % изготовлен из переработанного пластика с оригинальным «мраморным» узором. Такой материал не боится царапин и ударов, он предельно дешев, а конструкция колонок обеспечивает их полную ремонтопригодность буквально «на коленке».

Выдающихся характеристик от новых колонок, конечно же, ждать не стоит, но они смогут проработать до 20 часов на одной зарядке. В первой пробной партии будет всего 1000 штук по цене $180, в продажу они поступят уже осенью текущего года.