Израиль: отец шестерых детей, 41-летний новый репатриант, умер и спас десять человек

Светлана и Виталий Пашковы жили в Украине, в Луганской области. В 2018 году семья прилетела в Израиль. На тот момент у Светы и Виталия было пятеро детей. Они поселились в Ашдоде, и уже здесь на свет появилась еще одна дочка – недавно ей исполнился годик.

Виталий был моложавым, активным и никогда не жаловался на здоровье. Работал сначала на автобусном заводе, потом на мебельной фабрике. А в начале февраля с 41-летним мужчиной внезапно случилось несчастье. Светлана обнаружила мужа в ванной без сознания и с нитевидным пульсом. Скорая приехала очень быстро и отвезла его в реанимацию. Двое суток врачи боролись за его жизнь, однако их усилия не помогли – обширное кровоизлияние привело к смерти мозга.

«Врачи сразу сказали, что надежды очень мало – состояние мужа очень тяжелое и ухудшается, — рассказывает Светлана. — Когда мне сообщили, что его мозг умер, то сразу попросили дать разрешение на трансплантацию органов. И я, конечно, согласилась – если Виталий не смог выжить, то почему не дать кому-то другому шанс на выздоровление? У меня не было сомнений. Какие могут быть сомнения, если можно спасти кому-то жизнь? Мы никогда не обсуждали это с мужем, ведь мы были молодыми и здоровыми, поэтому такие темы для разговоров даже в голову не приходили. Несчастье случилось внезапно. Но я уверена, что муж безусловно бы меня поддержал».

Органы Виталия получили 10 человек. Светлане не рассказывали об этих людях, но недавно ей пришло письмо.

«Это было письмо с благодарностью от человека, которому пересадили сердце моего мужа. Я искренне за него рада – он выздоровел и получил возможность растить своих детей. Я пока не ответила ему, ведь все это произошло совсем недавно, и мне пока очень тяжело. Но я соберусь с силами и обязательно отвечу».

До несчастья Светлана не знала о карточке добровольного донора органов АДИ. Но на интервью она согласилась именно для того, чтобы люди услышали ее историю и задумались о том, что даже после смерти можно совершить доброе дело.

«Я буду очень рада если эта статья поможет людям понять, что жизнь непредсказуема, и бывает так, что молодой и здоровый человек внезапно умирает. Но несмотря на горе его родных, этот человек еще может помочь другим сохранить жизнь и здоровье. Задумайтесь об этом и не упускайте этот шанс».

В Израиле существует карта добровольного донора «Ади», оформив которую человек однозначно выражает свое желание стать донором органов после смерти. В большинстве случаев родные покойных выполняют их волю, когда к ним обращаются за согласием на пожертвование органов.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: http://adi-card.org

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке