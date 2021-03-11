Ізраїль дозволив польоти до Києва під час карантину: розклад до 20 березня

Ізраїль дозволив здійснення авіарейсів до Києва під час карантинних обмежень, що діють в аеропорту Бен Гуріона в Тель-Авіві

Про це повідомила пресслужба посольства України в Ізраїлі.

Так, згідно з рішенням уряду Ізраїля, суттєві обмеження на роботу міжнародного аеропорту Бен Гуріон продовжать діяти до 20 березня.

«За результатами вжитих Посольством заходів, ізраїльською стороною було включено м. Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси. Таким чином, громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників для того, щоб повернутися додому», — зазначили у пресслужбі.

Зазначається, що наразі вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можливо нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al та Israir. У посольстві звернули увагу, що рейси МАУ Київ — Тель-Авів — Київ доступні для бронювання у всіх каналах продажу і заплановані до 20 березня 2021 року.

Посольство також надало посилання на розклади авіакомпаній El Al та Israir.

Для того, аби потрапити на рейс, пасажир має купити квиток, за 24 години до вильоту пасажири мають подати онлайн-декларацію про стан здоров’я. Зазначається, що пасажир повинен мати при собі негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до вильоту. Проте якщо пасажир перехворів COVID-19 або вакцинувався і може підтвердити це документом, така вимога не застосовується.

Зазначається, що пасажири також мають пройти температурний скринінг в терміналі та слідувати вказівкам представників компетентних органів аеропорту.