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Генсек ООН: После 10 лет конфликта Сирия все еще является «кошмаром наяву»

Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш заявил, что сирийский народ стал жертвой величайших преступлений, которые увидел мир в этом столетии

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуацию в охваченной войной Сирии все еще можно назвать «кошмаром наяву» через десять лет после того, как правительство попыталось насильственно подавить мирные протесты и ввергло страну в гражданскую войну.

«Сотни тысяч сирийцев погибли. Миллионы были вынуждены покинуть свои дома. Бесчисленное множество других все еще незаконно содержатся под стражей и часто подвергаются пыткам, пропадают без вести, исчезают, живут в условиях неопределенности и лишений, – заявил Гутерриш. – В течение 10 лет мир наблюдал за тем, как Сирия скатывается в пучину разрушений и кровопролития».

Он напомнил о целом ряде злодеяний, совершенных против сирийского народа: бомбардировки домов, школ и больниц; осады городов и голод жителей, выступавших против правления президента Башара Асада; применение химического оружия против мирных граждан; захват территорий террористическими группировками, который оборачивался хаосом и злоупотреблениями в отношении людей под их контролем.

«Невозможно даже представить в полной мере масштабы опустошения и разрухи в Сирии, но совершенно очевидно, что народ страны пострадал от преступлений, подобных которым мир мало видел в этом столетии», – заявил Гутерриш, призвав привлечь виновных к ответственности.

11 марта, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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