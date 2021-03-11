Есть угроза образования тромбов: европейские страны начали отказываться от одной из вакцин от коронавируса

Четыре европейские страны: Дания, Норвегия, Италия и Исландия, начали «банить» вакцину против коронавируса производства AstraZeneca из-за сообщений о том, что ее применение может привести к тромбозу.

Датская служба здравоохранения заявила, что у нескольких вакцинированных появились тромбы. В то же время взаимосвязь между их формирование и прививочным процессом точна «пока не определена».

Норвежские власти решились на приостановку вакцинации «в связи с сообщением о смерти женщины в Дании в результате образования тромба после инъекции препаратом AstraZeneca». Они ждут, когда соседняя страна предоставит больше информации о причинах инцидента.

В агентстве Италии по лекарственным средствам (Aifa) отказались от партии препаратов AstraZeneca, заявив о «мере предосторожности» в связи с «рядом серьезных побочных эффектов», вызванных применением вакцины, пишет Giornale di Sicilia.

В то же время медицинский регулятор Германии не стал запрещать AstraZeneca для людей от 65 лет, хотя появились сведения о том, что она эффективна только для тех, кому от 18 до 64.