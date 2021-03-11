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Деми Мур рассекретила, как относится к нынешней жене Брюса Уиллиса

Звезда фильма «Солдат Джейн», известная американская актриса и модель Деми Мур рассказала об отношениях с нынешней женой ее бывшего супруга, актера серии боевиков «Крепкий орешек» Брюса Уиллиса. Читай также: Бейонсе публично поддержала Меган Маркл после «сокрушительного» интервью Так, 8 марта на своей странице в Инстаграм 58-летняя Мур обнародовала две фотографии 42-летней британской модели и актрисы Эммы Хеминг-Уиллис.

На одном из кадров Эмма запечатлена с дочерями от Брюса – 8-летней Мейбл и 6-летней Эвелин. В описании к снимкам Деми призналась, что считает Эмму членом своей семьи, другом и даже сестрой. Кинозвезда отметила, что Хеминг великолепная женщина и прекрасная мама.

«Я вижу в ней свою семью и имею честь называть другом. Наши дети — сестры, и все же нет названия, какова наша семейная связь друг с другом. Мы — матери, сестры, которых связывает это сумасшедшее жизненное приключение. Эмма — красивая мама, преданная своей семье, абсолютно великолепная женщина, и теперь она может добавить в свое резюме статус бизнес-предпринимателя. Ее драйв, решимость и страсть поднимают настроение, она женщина, которая невероятно вдохновляет», — поделилась Деми Мур.

11 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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