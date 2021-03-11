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Данілов: «Мотор Січ» повернуть українському народу

На сьогодні прийнято рішення, що підприємство «Мотор Січ» у Запоріжжі буде повернуто українському народу

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу за результатами засідання Ради, повідомляє Еспресо.TV.

«Згідно цього рішення, підприємство «Мотор січ» буде повернуто українському народу – буде повернуто у власність української держави в законний конституційний спосіб найближчим часом», — запевнив секретар РНБО.

За його словами, питання щодо підприємств оборонно-промислового комплексу, які «дивним чином» опинилися в приватних руках, будуть розглядатися окремо.

«Якщо підприємство є для нас стратегічно важливим, в законний спосіб ми будемо це робити з рештою підприємств», — наголосив секретар РНБО.

За його словами, це робиться для національної безпеки України, а люди, які інвестували в підприємства, будуть отримувати компенсації.

11 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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