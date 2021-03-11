Актриса Кэти Льюнг, сыгравшая девушку Гарри Поттера, рассказала о травле во время съемок

Кэти Льюнг в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»

33-летняя американская актриса китайского происхождения Кэти Льюнг, знакомая зрителям по роли Чжоу Чанг в фильмах о Гарри Поттере, рассказала, что столкнулась с издевательствами по расовому признаку во время работы над знаменитой франшизой. Об этом она рассказала на днях во время подкаста Chinese Chippy Girl.

Льюнг заявила, что все началось, когда публике стало известно о ее участии в фильме еще до начала съемок.

Это попало в газеты. А потом кто-то сфотографировал меня. Я просто сломалась. Я рыдала,

— поделилась она.

Руперт Гринт, Дэниел Рэдклифф и Кэти Льюнг в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»

После того как ее фотография была опубликована, Кэти, которая в то время была подростком и училась в школе, начала получать много негативных сообщений от хейтеров.

В какой-то момент я стала гуглить про себя и зашла на фэндом «Гарри Поттера». Я помню, что прочитала все комментарии, и там было полно расистского дерьма. А потом кто-то создал хейтерский сайт, на котором предлагалось нажать на кнопку, если вы не согласны с выбором актера. Это ужасно,

— поделилась она.

Дэниел Рэдклифф и Кэти Льюнг в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса»

По поводу онлайн-травли Льюнг обратилась к агенту, но он посоветовал ей не говорить об этом прессе.

Я помню, как мне говорили: «Послушай, Кэти, мы не видели этих сайтов, о которых говорят люди. А если тебя спросят, просто скажи, что это неправда. Скажи, что этого не происходит»,

— вспомнила она.

Был ли это личный агент Кэти или он работал на компанию Warner Bros., неизвестно.

Оглядываясь назад, сейчас Кэти жалеет, что тогда не предала эту историю огласке.

Конечно, я была очень признательна. Я действительно была очень благодарна за то, что оказалась в том положении, в котором оказалась. Но то, что происходило тогда, было, мягко говоря, не очень приятным,

— заключила она.