51-летняя Дженнифер Лопес снялась в эротисном латексном наряде

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес похвасталась подтянутой фигурой в ярком наряде.

На своей странице в Instagram она опубликовала серию свежих снимков. Знаменитость позировала в белом латексном топе, обтягивающих штанах и туфлях на высоком каблуке с тигровым принтом. Свой образ она дополнила выразительным макияжем и красивой укладкой.

«Направляюсь в весну…», – подписала фото бизнесвумен.

Поклонники в комментариях засыпали 51-летнюю звезду комплиментами, подчеркивая, что ее внешний вид приятно впечатляет:

«Прекрасная», «Милая», «Королева!», «Ты просто сногсшибательная».