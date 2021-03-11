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51-летняя Дженнифер Лопес снялась в эротисном латексном наряде

51-летняя Дженнифер Лопес снялась в латексном наряде

Популярная американская актриса и певица Дженнифер Лопес похвасталась подтянутой фигурой в ярком наряде.

На своей странице в Instagram она опубликовала серию свежих снимков. Знаменитость позировала в белом латексном топе, обтягивающих штанах и туфлях на высоком каблуке с тигровым принтом. Свой образ она дополнила выразительным макияжем и красивой укладкой.

«Направляюсь в весну…», – подписала фото бизнесвумен.

Поклонники в комментариях засыпали 51-летнюю звезду комплиментами, подчеркивая, что ее внешний вид приятно впечатляет:

«Прекрасная», «Милая», «Королева!», «Ты просто сногсшибательная».

 

11 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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