Япония собирается отправить в космос загадочный деревянный спутник

Японская компания Sumitomo Forestry разрабатывает конструкцию космического аппарата из древесины по заказу исследователей из Киотского университета. Известна лишь примерная дата запуска аппарата, 2023 год, но больше никакой информации не обнародовано. Цель проекта, технические детали, даже порода дерева – все это сохраняется в тайне.



Издание Nikkei Asia сделало предположение, что это просто очередное исследование возможностей древесины. Например, при микрогравитации этот материал должен расширяться, но резкие перепады температур в космосе делают этот процесс непредсказуемым. Интересно и влияние солнечной радиации, а также как будет вести себя древесина, обработанная разными способами. Наконец, в финале спутник должен полностью сгореть в атмосфере без образования пыли и сажи, в отличие от металлических конструкций.



Применение древесины для космических целей крайне сложно из-за того, что в вакууме влага начинает проступать на поверхность и испаряться. Это порождает коррозию на металлическом крепеже и нарушает целостность и герметичность конструкции. С другой стороны, на китайских спутниках серии Fanhui Shi Weixing в 1970-2000-х гг. успешно применялась теплоизоляция из белого дуба, которая равномерно выгорала и защищала ядро аппарата при возвращении на Землю.

А вот американцам в 1960-х повезло меньше. Для программы «Рейнджер» с 3 по 5 этапы были изготовлены сферы из бальсы с полостью внутри, куда помещались сейсмометры и прочие датчики. Полость заполнялась жидкостью, что вместе с деревянной оболочкой должно было защитить аппаратуру при ударе о лунную поверхность. Увы, Рейнджер-3 и Рейнджер-5 промахнулись мимо Луны, а у Рейнджера-4 отказали передатчики сразу после прилунения, так что никакой практической информации о поведении деревянных сфер в НАСА так и не получили.