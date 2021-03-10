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«Аватар» может вернуть себе звание самого кассового фильма в истории благодаря новым технологиям Нефть падает на данных о росте запасов в США » Вышел трейлер боевика «Город лжи» — с Джонни Деппом В основу картины легли реальные события о расследовании убийств рэперов Тупака Шакура и Notorious B.I.G. «Город лжи» также частично вдохновляется книгой «Лабиринт» Рэндолла Салливана. Роль детектива Рассела Пула исполнил Джонни Депп, а Форест Уитакер сыграл журналиста «Джека» Джексона. Режиссёром картины выступил Брэд Фурман, известный по «Линкольну для адвоката». Изначально «Город лжи» должен был выйти в международный прокат в 2018 году, однако из-за скандала Деппа с членом съёмочной группы, который перерос в судебные разбирательства, релиз фильма отложили. В итоге права на картину приобрела Saban Films, которая выпустит фильм в ограниченном прокате в США 19 марта, а в «цифре» релиз состоится 9 апреля. Несмотря на отказ от даты выхода в 2018 году, в некоторых странах ленту всё же успели показать в кинотеатрах.

