В России ошибочные блокировки сайтов Роскомнадзором объяснили «кибератакой США»

Массовое падение сайтов российских органов государственной власти в среду утром может быть связано с кибератаками со стороны США, заявил «Открытым медиа» сенатор Андрей Климов.«Прямые угрозы в отношении сайтов российских госструктур из Вашингтона звучали не раз, в том числе совсем недавно, поэтому исключать такой вероятности я не могу», — отметил он.

Однако большинство пользователей и провайдеров считают, что причина в массовых перебоях с сайтами в Росиси связана с неудачной попыткой Роскомнадзора заблокировать доступ к социальной сети Твиттер.

В среду у российских пользователей начали возникать сложности с доступом к сайтам Кремля, правительства России, ГосДумы, Совета Федерации, ряда министерств и Роскомнадзора.

Это произошло спустя два часа после того, как РКН объявил, что начинает замедлять доступ к Twitter, поскольку соцсеть не удаляет информацию в соответствии с требованиями российского законодательства.