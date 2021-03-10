В России ошибочные блокировки сайтов Роскомнадзором объяснили «кибератакой США»

Массовое падение сайтов российских органов государственной власти в среду утром может быть связано с кибератаками со стороны США, заявил «Открытым медиа» сенатор Андрей Климов.«Прямые угрозы в отношении сайтов российских госструктур из Вашингтона звучали не раз, в том числе совсем недавно, поэтому исключать такой вероятности я не могу», — отметил он.
Однако большинство пользователей и провайдеров считают, что причина в массовых перебоях с сайтами в Росиси связана с неудачной попыткой Роскомнадзора заблокировать доступ к социальной сети Твиттер.
В среду у российских пользователей начали возникать сложности с доступом к сайтам Кремля, правительства России, ГосДумы, Совета Федерации, ряда министерств и Роскомнадзора.
Это произошло спустя два часа после того, как РКН объявил, что начинает замедлять доступ к Twitter, поскольку соцсеть не удаляет информацию в соответствии с требованиями российского законодательства.
На данный момент из-за неудачной попытки блокировки Твиттера в России :
упал провайдер Ростелеком;
упал сайт Роскомнадзора;
упал сайт правительства;
упал сайт МВД;
упал сайт Следкома РФ.
О том, что США готовят кибератку против России в воскресенье, 7 марта, со ссылкой на источники cообщила The New York Times.
Чиновники в администрации Джо Байдена рассказали изданию, что хакерский удар — ответный после атаки на сети американского правительства — будет очевиден президенту Владимиру Путину, российским спецслужбам и армии, но незаметен для остального мира.
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