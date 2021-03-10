В Ливии создали единое правительство

Ливийские депутаты утвердили переходное правительство и его премьера Абдель Хамида Мухаммеда Дбейбу. О решении парламента, которое являет собой «наиболее многообещающую» за долгое время возможность по преодолению раскола страны, передает Al Arabiya.

Новый глава ПНС — выходец из западного города Мисурата, бизнесмен, обладатель миллиардного состояния.

Значимая должность главы президентского совета досталась представителю враждующего с западом востока — дипломату Мухаммеду Юнису Манфи.

Парламент Ливии собрался на свое заседание в городе Сирте, 132 законодателя договорились о том, что единое правительство состав которого определился на встрече сторон кофликта в Женеве месяцем ранее, будет находиться у власти до выборов в декабре.