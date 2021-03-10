Ученые предрекли северному полушарию лето длиной в полгода

Изменение климата радикальным образом скажется на России и других странах: к началу следующего века продолжительность лета в северном полушарии может удлиниться вдвое.

Уже через 80 лет, как предрекают китайские климатологи, лето там растянется почти на шесть месяцев. Зима же займет менее двух месяцев, соответственно, весна и осень тоже будут длиться меньше.

К неутешительным выводам ученые пришли, сравнив данные о летней и зимней погоде за 1952–2011 годы. Они выяснили, что лето за это время увеличилось с 78 до 95 дней, а зима сократилась до 73. «Из-за глобального потепления летние периоды становятся длиннее и теплее, а зимы — короче и теплее», — отмечается в работе на сайте Phys.org.

В этой связи исследователи призывают принять серьезные меры против изменения климата. Так, они предупреждают, что увеличение теплого времени года и уменьшение холодного грозит расширением зоны обитания переносящих опасные вирусы комаров, сбоями в сезонной миграции птиц, ухудшением состояния аллергиков из-за более продолжительного цветения растений.