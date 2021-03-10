Ученые — осы оказались способны узнавать друг друга «в лицо»

Бумажные осы-полисты — весьма обширная и распространенная группа общественных насекомых. Пережевывая древесину, они получают бумагу, из которой строят гнезда для семейства, обычно из нескольких десятков или сотен особей. Их общественная жизнь сложна и разнообразна, полисты способны запоминать и узнавать друг друга «в лицо», по часто неразличимым для нас деталям головы и окраски.



Более того, как показали эксперименты с американскими полистами Polistes fuscatus, этот механизм у них работает так же, как у нас. Люди распознают лица друг друга не столько по ярким деталям, сколько по его виду в целом, воспринимая образ «холистически». Мы вряд ли узнаем отдельно взятый нос или подбородок даже давнего знакомого, но легко заметим эти особенности как часть целого лица. Так же «холистически», целостно распознают друг друга и осы, о чем рассказывается в новой статье, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Авторы работы — Элизабет Тиббеттс (Elizabeth Tibbetts) и ее коллеги из Мичиганского университета — провели опыты с американскими бумажными осами Polistes fuscatus. Для начала они сфотографировали несколько особей, после чего отредактировали снимки, получив изображения, идентичные по виду тела (ножкам, антеннам и так далее), но слегка различающиеся формой и размерами отдельных деталей на морде.

Подопытных насекомых приучили воспринимать один портрет в качестве «негативного героя», ударяя слабым током каждый раз, когда демонстрировалось его изображение. Второй портрет не сопровождался разрядами и воспринимался «позитивным». Далее их усаживали в центр коробки, в одном конце которой находился снимок «злодея», в другом — «друга», и после нескольких секунд, которые давались на узнавание, выпускали, следя за тем, в какую сторону полетит оса.

Как и можно было ожидать, насекомые двигались прочь от угрожающего «лица», к «дружественному». Однако далее ученые стали частично закрывать изображение — так, чтобы видны были лишь отдельные детали. Полисты переставали распознавать портреты и двигались в ту или иную сторону случайным образом. По мнению ученых, это демонстрирует холистичность, целостность их восприятия «лиц» друг друга. Отдельная деталь ничего не говорит насекомым, «работая» лишь в общем контексте.

Аналогичные эксперименты, поставленные с родственными бумажными осами из Европы (Polistes dominula), показали, что они, напротив, не воспринимают «лица» других ос как целое, но узнают отдельные броские черты. Возможно, это связано с разницей в социальности обоих видов. Американские полисты живут более многочисленными колониями, насчитывающими сотни особей, а не десятки, как у европейских родственников, и холистическое восприятие может облегчать распознавание друг друга и налаживание социальных связей.