Ученые научились выращивать живую костную ткань

Новая методика соединяет твердые слои и отвечает за формирование их трехмерной структуры.

Для этого они воспроизвели процесс роста этой части костей, а также экспериментировали со стволовыми клетками из костного мозга нескольких молодых людей.

Авторы работы засеяли клетки в полимерные шаблоны, которые находились в питательной среде, способствующей формированию формированию различных типов клеток костей.

Меняя условия среды, ученые начали наблюдать, как эти сдвиги, в том числе различные механические нагрузки, действовали на стволовые клетки.

В результате ученые выделили два набора сигналов роста и условий, при которых стволовые клетки превращались преимущественно в остеобласты или остеоциты — клетки, из которых состоят кости. Первые отвечают за формирование костной ткани, а вторые объединяются в своеобразную сеть и регулируют активность остеобластов.

Так у автором получилась полноценная волокнистая костная ткань, неотличимая от того, как она выглядит внутри человеческого зародыша во время формирования его костей. Они планируют продолжить улучшать разработку.