Три американских фонда конролируют рынок российского госдолга

Банк России впервые опубликовал подробные данные об иностранных держателях российского госдолга, на руках у которых на начало 2021 года находилось 23,3% всех рублевых суверенных бумаг.Больше половины вложений нерезидентов в облигации федерального займа — 13,8% рынка — принадлежит инвесторам из США и Великобритании, сообщил ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков».

Американские резиденты держат ОФЗ на 944 млрд рублей, британские — на 947 млрд. Еще 3% рынка, или 410 млрд рублей, принадлежит инвесторам из Бельгии; 1,5% (205 млрд рублей) — из Сингапура.

Основной объем — 2,16 трлн рублей — приходится на вложения «банковских конгломератов», пишет ЦБ. При этом круг действительно крупных инвесторов в российский госдолг за рубежом невероятно узок и насчитывает буквально единичное число игроков.

Так, крупнейшему британскому инвестору принадлежит 41% всех вложений из этой страны — 391,1 млрд рублей.

На крупнейшего держателя из США приходится 83,1% американских инвестиций в ОФЗ, или 784,5 млрд рублей.

В инвестициях, которые пришли из Бельгии, почти вся сумма — 98,5% — принадлежит одному покупателю-гиганту (на 403,9 млрд рублей).

Таким образом, трем крупнейшим инвесторам-нерезидентам в сумме принадлежат ОФЗ на 1,579 трлн рублей, или 21,3 млрд долларов. Это 49,4% от всего иностранного капитала на рынке (3,191 трлн рублей, или 43,1 млрд долларов).

При этом инвесторы, юридически зарегистрированные в Британии и Бельгии, в значительной доле являются «дочками» крупных американских транснациональных финансовых холдингов, подчеркивает ЦБ.

«Наблюдаемая страновая концентрация среди нерезидентов может способствовать уязвимости российского рынка к ухудшению геополитических факторов со стороны отдельных государств», — предупреждает регулятор, недвусмысленно намекая на угрозу санкций со стороны США и Британии.

По данным Bloomberg, Вашингтон и Лондон рассматривают возможность санкций против российского госдолга в качестве крайнего шага наряду с мерами против олигархов, если Россия не даст гарантий неиспользования химического оружия и не откроет химобъекты для иностранных инспекций.

В ограниченном режиме санкции против госдолга РФ США уже введены. После отравления Скрипалей в Солсбери американским банкам было запрещено участвовать в размещения нового долга России в долларах. При этом держать, покупать и продавать уже имеющиеся в обращение евробонды по-прежнему можно.

Санкции против рублевого долга Штаты рассматривали в 2017-18 гг, но отказались от них со ссылкой на то, что пострадают американские инвесторы в ОФЗ.

Самым жестким сценарием стали бы меры против вторичного рынка. Запрет покупать и продавать любые долговые бумаги правительства РФ способен вызвать практически одномоментный отток капитала на 21,3 млрд долларов — сумму, которую, по оценке ЦБ, держат в ОФЗ американские инвесторы.

В реальности отток будет еще больше «за счет эффекта заражения», предупреждает экономист по России и СНГ ИК «Ренессанс Капитал» Софья Донец. Распродажа рублевых активов способна обрушить курс российской валюты на 15-25%, оценивает она.

Для сравнения: в 2018 году, чтобы обрушить рубль с 56 до 70 за доллар, хватило оттока капитала из ОФЗ на 352 млрд рублей (около 6 млрд долларов).

В 2020-м 20-процентная девальвация состоялась на фоне распродажи госбумаг на 193 млрд рублей, или 2,8 млрд долларов. Гарантированный отток в случае новых санкций будет выше 4-7 раз.

В ЦБ настаивают, что рынок госдолга России устойчив, поскольку доля иностранных участников «в целом небольшая», уровень госдолга — «низкий», а спрос со стороны локальных участников «стабилен».

Санкции по делу Алексея Навального оказались мягкими и затронули лишь чиновников и руководство силовых структур, но угроза жестких мер остается, считает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Нерезиденты тем временем продолжают выходить из рынка ОФЗ. По итогам февраля они сократили вложения на 74 млрд рублей, отчитался ЦБ.

За первую неделю марта отток составил еще 5,8 млрд рублей, подсчитали аналитики Сбербанк CIB на основе данных Национального расчетного депозитария.

По их оценке доля иностранцев на рынке сократилась до 21,5% — минимума с марта 2016 года.