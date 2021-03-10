ТОП-5 речей, які необхідні у ванній кімнаті

Самостійний ремонт у ванній кімнаті — складний і відповідальний захід. Доведеться вибирати, що краще: душова кабіна або повноцінна ванна? Вирішувати, потрібна додаткова гідроізоляція чи ні?

Завершивши основні ремонтні роботи, потрібно подбати про те, щоб ванна кімната була зручною і функціональною у використанні. Що для цього потрібно, ми детально розповімо в нашій статті.

Дзеркало

Як наносити крем, голитися, розчісуватися, не бачачи себе? Саме тому у ванній кімнаті потрібно обов’язково встановити дзеркало. Сучасні виробники пропонують дзеркала різної конфігурації, форм, дизайну, тому підібрати оптимальний варіант не складе труднощів. Наприклад, зараз великою популярністю користуються антикварні дзеркала, які додають приміщенню еклектичний вигляд.

Шафа-пенал

Щоб зручно зберігати всі засоби, рушники та різні пристосування, потрібні для прийняття гігієнічних процедур, необхідно купити меблі до ванної. Оптимальний варіант — це шафа-пенал. Вона має компактні габарити, тому її можна встановити навіть в невелике за площею приміщення. При цьому шафа досить містка.

Килимок для ніг

У ванній кімнаті є ризик отримати травму, бо вода робить підлогу склизькою. Можна випадково посковзнутися, впасти й отримати серйозну травму. Щоб убезпечити себе, необхідно постелити на підлогу невеликий гумовий або ворсистий килимок. Його можна купити або зробити своїми руками.

Гачки для рушників

Зберігати рушники в акуратних стопках і рулонах абсолютно не зручно. До того ж, мокрий рушник потрібно вішати, щоб він швидше висох. Якраз для цих цілей і призначені гачки. Є як стандартні варіанти, так і неординарні.

Маленький смітник

У ванній не обійтися без компактного смітника. У нього можна викидати ватні диски, вушні палички й інші дрібниці. Плюс в тому, що заповнюється смітник тривалий період часу — спустошувати його необхідно десь раз в тиждень.

Смітники виготовляються з різних матеріалів. Однак найпоширеніший — це пластик, який легкий і практичний в експлуатації. Вироби мають різну форму і забарвлення, тому можуть органічно доповнювати інтер’єр кімнати.

Устаткування для ванної кімнати від компанії Cersanit

Сантехніка та оздоблювальні матеріали для ванної кімнати повинні бути якісними й надійними. Але при цьому кожен споживач хоче, щоб ціна на них була доступною. Знайти такі товари, які задовольняють і за якістю, і за вартістю, можна в інтернет-магазині Cersanit. На сайті https://www.cersanit.com.ua широкий вибір товарів від відомих брендів, серед яких Meissen Keramik, Pilkington’s та інші. На товари при покупці видається гарантія, що ще раз підтверджує їх якість.