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Стало известно, кто попадет в номинацию «лучший фильм» на «Оскаре» 2021

Кто попадет в номинацию "лучший фильм" на "Оскаре" 2021

Гильдия американских продюсеров объявила номинантов на свою премию. Это означает, что появились наиболее вероятные претенденты на звание «лучший фильм года» в предстоящей оскаровской гонке.

Лучшими фильмами Гильдия объявила «Землю кочевников», «Манка», «Суд над чикагской семеркой», «Одну ночь в Майами», «Девушку, подающую надежды», «Бората 2», «Звук металла», «Минари», «Ма Рейни: Мать блюза» и «Иуду и черного мессию». Не попали в номинанты ожидаемые «Пятеро одной крови» Спайка Ли и «Отец» с Энтони Хопкинсом.

Скорее всего, именно эти картины окажутся в номинации «лучший фильм года» и на предстоящем оскаровском мероприятии. Номинанты на «Оскар» 2021 будут объявлены 15 марта. Церемония оглашения победителей состоится в ночь с 25 на 26 апреля.

10 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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