Стало известно, когда третья волна COVID-19 накроет Европу

Европа столкнется с третьей волной COVID-19 совсем скоро, если от коронавируса не будет привито достаточно людей. Об этом заявил президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.

По его словам, локдауны и жесткие ковидные ограничения вновь могут вернуться осенью этого года.

«Если вакцинация не будет проведена надлежащим образом или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью», — подчеркнул эксперт.

Вилер признал, что вакцинация показала свой эффект, в частности, среди групп пожилых людей в Германии, где сократилось количество серьезных случаев заболевания. Тем не менее, «есть четкие сигналы», что в ФРГ третья волна уже начинается, поэтому нужно спешить. Необходимо привить как можно больше людей за короткое время.

Также жители стран Европы и не только не должны расслабляться, им следует по максимуму соблюдать принятые антиковидные меры, подчеркнул Вилер.