Селена Гомес украсила обложку Vogue

Селена Гомес не смотря на свою болезнь продолжает анс радовать отличными фотосессиями.

Американская певица и актриса Селена Гомес стала главной героиней апрельского номера Vogue.

28-летняя звезда появилась на обложке глянца в платье от Saint Laurent, дополнив образ украшениями от Cartier.

На одном из снимков, сделанных в ходе новой фотосессии, съемки которой проходили в ее доме, Гомес позировала в стильном купальнике из новой коллекции Dior.

В интервью с изданием звезда призналась, что пандемия отразилась на ее ментальном здоровье. Гомес призналась, что часто плачет.

«Я смотрю CNN, но я стараюсь не делать этого слишком часто, потому что я стала настолько чуткой, что могу плакать по любому поводу. Я много плакала во время карантина, просто от боли за всех остальных людей», — говорит она.

Гомес также рассказала о своей карьере и о том, каким она видит свое творческое будущее. Гомес призналась, что хотела бы продолжить актерскую карьеру, но пока не нашла роль, которую хочет исполнить:

«Я даже не знаю, чем я хочу заниматься. Я хочу те роли, которые не дадутся мне легко. Не могу дождаться момента, когда режиссер увидит, что я способна делать то, чего никто никогда не делал», — говорит она.

Гомес высказалась и о влиянии соцсетей на свою жизнь и объяснила, почему проявляет мало активности в Сети:

«Однажды утром я проснулась и листала ленту в Instagram. И поняла, что с меня хватит. Я устала читать эти ужасные вещи. Я устала смотреть на чужую жизнь. После этого наступила мгновенная свобода. Моя жизнь стала моей жизнью, и я присутствовала в ней, и я почувствовала себя более счастливой», — призналась она.