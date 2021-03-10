Селена Гомес рассказала о лечении своего психического расстройства

На этой неделе 28-летняя Селена Гомес представит свой испаноязычный мини-альбом под названием Revelacion, о котором впервые задумалась еще в далеком 2011 году. По случаю релиза долгожданной пластинки певица стала главной героиней апрельского номера американской версии Vogue.

Звезда приняла участие в фотосессии для глянца, а также побеседовала с редакторами издания на самые разные темы. Так, Селена вспомнила о своем опыте пребывания в реабилитационной клинике.

Селена Гомес

Я знала, что не смогу жить дальше, пока не научусь прислушиваться к себе, когда действительно нуждаюсь в помощи,

— рассказала Гомес о причинах, по которым она попала в рехаб, добавив, что в тот период испытывала сильное беспокойство по ночам.

Селена также намекнула, что еще одним поводом обратиться в реабилитационную клинику были ее навязчивые мысли о личной жизни. Напомним, что в 2018 году Гомес окончательно рассталась с Джастином Бибером, отношения с которым позже описывала как токсичные (пара много раз расставалась и сходилась вновь). Вскоре после этого Джастин начал встречаться с Хейли Болдуин, а потом довольно быстро сделал ей предложение руки и сердца.

Я начинала думать о своих отношениях и задавала себе вопрос: «Что я делаю со своей жизнью? Она превращается в бесконечную спираль»,

— упомянула Селена о непростых отношениях с Джастином в новом интервью.

Гомес также рассказала о биполярном расстройстве и собственных способах бороться с этой проблемой. По словам Селены, заботиться о своем психическом здоровье ей помогают периодические отказы от использования соцсетей:

Однажды утром я проснулась и заглянула в свой инстаграм, как делает большинство людей. Тогда я поняла, что с меня хватит. Я устала читать ужасные вещи, устала следить за чужими жизнями. После ухода из соцсетей я мгновенно почувствовала свободу. Я занималась только своей жизнью и была невероятно счастлива из-за этого.

В новом интервью Селена Гомес также призналась, что мечтает в будущем наконец-то встретить того самого человека, с которым она сможет дальше идти по жизни. При этом певица отметила, что ее мировая слава сильно мешает ей строить личную жизнь.

Я не могу просто встретиться с кем-то и в процессе общения узнать, нравлюсь ли я ему. Честно говоря, мне бы просто хотелось начать все сначала. Я хочу, чтобы все было совершенно по-новому. Я хочу, чтобы кто-то любил меня без оглядки на мою известность, — поделилась Селена.

Гомес также рассказала о своей актерской карьере. Звезда призналась, что устала от вечного образа девушки с канала Disney. Она выразила надежду, что со временем голливудские режиссеры начнут видеть в ней более серьезные и глубокие типажи и станут предлагать соответствующие роли в кино.