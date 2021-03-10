Самая красивая женщина в мире прошлась по подиуму в оголяющем грудь наряде

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в показе модного дома Givenchy в откровенном наряде. Снимок появился на странице марки в Instagram.

Манекенщица прошлась по подиуму на шоу люксового бренда, которое состоялось в рамках Недели моды в Париже. Отмечается, что мероприятие прошло в зале без зрителей из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

24-летнюю знаменитость запечатлели в монохромном наряде черного цвета, состоящем из классических брюк и вязаного топа, ткань которого оголяет ее грудь. Образ Хадид дополнили грубые ботинки и сумка в руках. На веки модели темной подводкой нанесли широкую стрелку, а также подчеркнули скулы.

Известно, что визажисткой Хадид выступила Аарон Мей (Aaron Mey).