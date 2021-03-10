Руперт Гринт рассказал, как тяжело было 10 лет сниматься во франшизе «Гарри Поттера». Как оказалось, это требовало значительных усилий, чтобы не психовать.

Актеры культовой франшизы «Гарри Поттер» потратили на съемки аж 10 лет своей жизни, и вот что об этом говорит Руперт Гринт, игравший Рона Уизли.

В эфире подкаста «Armchair Expert» 32-летний мужчина признался, что этот опыт не был для него таким волшебным, как может показаться на первый взгляд.

Он объяснил, что бывали времена, когда ему было очень трудно и он чувствовал себя так, словно живет в фильме «День сурка», главный герой которого постоянно проживал один и тот же день.

«Это была приятная семейная атмосфера, но иногда я думал, что хочу чего-то еще». – поделился актер.

Руперт добавил, что с самого начала к выходу планировалось два фильма, но во время съемок стало понятно, что на этом продюсеры не будут останавливаться.