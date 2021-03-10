Разработан матрас с искусственным интеллектом

Высокие технологии проникли в кровать пользователей и обеспечат современному человеку качественный отдых после напряженного трудового дня. Полностью преобразовать индустрию отдыха сможет технология смарт-матрасов внедренная германской компанией Emma, снабдившая матрасы искусственным интеллектом, помогающим подстроить конфигурацию матраса под конкретного пользователя.



Матрас Emma использует 360 датчиков способных «считывать» малейшее движение пользователя для изменения конфигурации поверхности, обеспечивающего максимальный комфорт во время сна. Специальная пена обеспечивает полную тишину при работе матраса, подключенного к розетке.

Для работы искусственного интеллекта матраса компания использовала несколько терабайт данных. Нейросеть отслеживает малейшее движение человека во сне, анализирует изменение положения тела в режиме реального времени и отдает команду на изменение конфигурации матраса, для обеспечения максимального комфорта пользователя.

В верхнем слое матраса также используется технология Diamond Degree, позволяющая регулировать температуру при помощи миллионов частиц графита, интегрированных в покрытие. Управление Emma Motion осуществляется через специальное приложение, в котором пользователь сможет выставить индивидуальные настройки, сделав матрас более жестким, либо более мягким. В настоящее время матрасы Emma Motion продаются в Бельгии и Франции по цене около 2500 евро.