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Певец Маршал потерял часть мозга

Александр Маршал

У  певица Александра Маршала обнаружили вертебро-базилярную недостаточность. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что из-за ухудшения кровоснабжения позвоночных и основной артерий такое состояние привело к нарушению функций мозга. Врачи отмечают, что этот недуг поддается лечению, но представляет опасность для пациента.

4 марта сообщалось о госпитализации исполнителя в одну из больниц Подмосковья. Артист попал туда в предынсультном состоянии. Маршалу стало плохо вечером 3 марта, поэтому он сам решил обратиться за медицинской помощью.

Позднее жена музыканта опровергла информацию о его госпитализации. «С Александром все в порядке, у него просто скакнуло давление», — сказала супруга и директор 63-летнего певца Наталья Минькова.

10 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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