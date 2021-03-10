Новое изобретение ученых: появилась назальная маска от коронавируса

Новое изобретение представили и запатентовали ученые из мексиканского Национального политехнического института. Они создали назальную маску, предназначенную для защиты от коронавируса, сообщается на сайте правительства Мексики.

Изобретение получило название Mask Eating. Разрабатывать маску ученые стали после того, как стало известно о возникновении новых штаммов и подтипов коронавируса.

Для создания маски ученые использовали материалы, не пропускающее частички менее 5 микрон. Она помогает избежать попадания инфекции в моменты, когда обычную маску необходимо снять: при приеме пищи, питье и консультациях стоматолога.