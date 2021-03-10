Netflix анонсировал cъемки самого дорогого в истории компании фильма

Популярный стриминговый сервис Netflix объявил о старте съемок фильма «Серый человек», который станет самым дорогим в истории существования платформы. Об этом сообщает Cinema Blend.

Фильм под названием «Серый человек» станет экранизацией одноименного шпионского романа Марка Грини. Книга повествует о дуэли двух убийц: Ллойда Хансена и Джентри. Первый ездит по всей планете с целью найти и убить своего бывшего напарника по службе в ЦРУ.

Райан Гослинг сыграет Джентри, а Хансеном будет Крис Эванс. Также в актерском составе — Ана де Армас, Билли Боб Торнтон, Джессика Хенвик, Вагнер Моура, Элфри Вудард, Дхануш, Джулия Баттерс.

В Netflix отметили, что к актерскому составу картины присоединился также Реге Пейдж, известный благодаря роли герцога Гастингса в сериале «Бриджертоны».

Режиссерами фильма будут Джо и Энтони Руссо.

О бюджете ленты пока не сообщается. Однако, по данным инсайдеров издания, несколько лет назад в ленте с аналогичным сюжетом должен был сниматься Брэд Питт. Тогда бюджет фильма был 200 миллионов долларов.