Мощный пожар в крупнейшем дата-центре Европы вывел из строя сайты по всему миру

Из-за пожара на объекте крупнейшего в Европе хостинг-провайдера OVH ушли в офлайн популярные ресурсы по всему миру. В ночь на среду загорелся расположенный в Страсбурге дата-центр компании.

По словам основатель провайдера Октава Клаба, «огонь уничтожил центр обработки данных SBG2 и частично — SBG1». «Дата-центр SBG3 защищают пожарные. Ущерба SBG4 не нанесено», — написал бизнесмен в Twitter.

Персонал компании не пострадал. «Люди в безопасности», — сообщил Клаба.

Масштаб пожара можно оценить по видео с места событий.

Происшествие негативно отразилось на работе новостного портала eeNews Europe, занимающейся разведкой киберугроз фирмы Bad Packets, криптовалютной биржи Deribit и других сайтов, в том числе российских.

Инцидент совпал с проблемами в работе сайтов государственных органов России. Так, в первой половине дня среды переставал открываться портал Кремля и Госдумы, а также сайт Сбербанка, Яндекса, Ростелекома, платежной системы Qiwi и других. Перед этим Роскомнадзор сообщил, что решил замедлить скорость работы соцсети Twitter