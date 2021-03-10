Помоги Сайту бесплатно! Подпишись на нас в - Google-news
«  
  »

Маск назвал причину взрыва корабля Starship после удачного приземления

Вероятной причиной взрыва ракеты компании SpaceX Starship SN10 стала утечка гелия в двигатель во время приземления

Об этом в Twitter сообщил основатель компании Маск.

По его словам, двигателю ракеты не хватало мощности, что и привело к поломке опор и части нижней оболочки на скорости 10 м/с.

«Двигатель SN10 имел низкую тягу из-за частичного поглощения гелия из топливного бака. Удар на скорости 10 м/с разбил ноги и часть юбки. Несколько исправлений в работе для SN11», — отметил Маск.

  • Напомним, американская частная космическая компания Илона Маска SpaceX осуществила летные испытания девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.
10 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  