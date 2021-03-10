Купили машину — пройдите ТО

Покупка автомобиля, это важное событие. Когда вы покупаете в первый раз свой автомобиль, то по статистике в половине случаев, это машина из «вторых рук». Машина, которая уже была в употреблении требует тщательной диагностики и будет не лишним пройти на ней полный техосмотр. В данном случае желательно делать это на надежной сертифицированной станции, к примеру такой как www.bulldog-service/ где вы получите исчерпывающую информацию о вашем новом автомобиле, его болезнях и простом решении по их исправлению. Важным фактором будет не «быстро посмотреть», а четко и правильно продиагностировать автомобиль. На что обратить внимание при диагностике и проверке вашего нового авто, мы и поговорим ниже. Для начала — проверка перед покупкой.

Аварийность автомобиля.

Главный вопрос при покупке автомобиля на вторичке, это был ли данный автомобиль ранее в аварии. На правильном СТО на этот вопрос вам ответят быстро. Конечно же там обратят внимание на то, что цвет автомобиля должен быть в одних тонах везде, включая бампера, крылья и двери. При хорошем освещении вы возможно это обнаружите и сами, а значит были подкрасы, а значит возможно была и авария.

Второе, это швы и зазоры на соединениях кузова. Это классика проверки. Также уделите внимание болтам креплений элементов кузова. Если элементы кузова явно снимали, то вы увидите сбитую краску на болтах, а также отличие в зазорах швов и соединений, которые отличаются в разных местах. А это уже красный звоночек для вашего автомобиля. Также обратите внимание на то как закрываются двери. Если усилие отличается, то возможно какую-то дверь снимали.

2. Двигатель, масложор, ремни, фильтра.

Проверка мотора, это конечно же только на СТО. оценка работы двигателя может включать ряд моментов, от оценки сальников и прокладок, до замера компрессии двигателя. Если вы выкрутили свечи и там присутствует масло, а в работе мотора есть пробои, то все становится ясно. Этот мотор проблемный и лучше автомобиль не брать.

Купили машину — детально проверяем ходовую, проверяем фильтра ремни и меняем, если необходимо.

Теперь мы проверяем и делаем то, что является расходниками. В первую очередь — сайлентблоки ан ходовой и состояние рычагов. Часто бывают на рычагах минимальные деформации. Тогда стоит и поменять его, чтобы в критическим момент он не потерял форму. Если же сайлентблоки смяты или надорваны, то меняем обязательно — это расходник, и от его качества зависим комфортая езда.

Ремни требуют замены на каждом автомобиле через определенное время. А потому — лучше об этом позаботиться, особенно это касается ремня ГРМ, несвоевременная замена которого может привести к повреждению двигателя и значительно более дорогостоящему ремонту. А фильтра и масло в двигателе лучше поменять на штатное по умолчанию. Тогда у вас будет полная уверенность, что все в вашем автомобиле соответствует нормативам.

Стоит ли проверять на СТО абсолютно новый автомобиль, задают многие вопросы. Мы думаем, что лишним это не будет. Часто даже новые автомобили поступают с конвеера с дефектами и потому не будет лишним провести диагностику. Если вы выявите дефект ан раннем этапе, то проблем у вас будет гораздо меньше и в дальнейшей эксплуатации авто.