Хлоя Севиньи тайно вышла замуж год назад

Синиша Макович и Хлоя Севиньи

Оказывается, вот уже год, как Хлоя Севиньи и ее возлюбленный Синиша Макович официально муж и жена. Вчера 46-летняя актриса поделилась снимком со свадьбы и поздравила супруга с годовщиной.

Поженились в понедельник, 9 марта 2020 года. С годовщиной, моя любовь,

— написала она.

Свадьба пары была тайной и нетипичной — для торжества молодожены выбрали черные наряды. Традиционным аксессуаром у невесты выступила разве что белая фата. Для обоих брак стал первым.

Узами брака пара связала себя незадолго до того, как на свет появился их первенец — сын, которого они назвали Ваней.

Синиша Макович и Хлоя Севиньи с сыном Ваней

Синиша Макович — арт-директор нью-йоркской галереи Karma Art. Его роман с актрисой начался примерно два года назад.

О личной жизни звезда рассказывает крайне редко, но иногда все же делает откровенные признания. Так, в интервью LA Magazine она рассказала, что беременность они с возлюбленным не планировали.

Это был настоящий шок. Чистая случайность. Я не думала, что у меня когда-нибудь будут дети. И я просто смирилась с тем, что со мной этого никогда не случится,

— говорила она.