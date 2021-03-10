Генри Кавилл покорил соцсети детским фото в пижаме Супермена

В честь Международного женского дня актер Генри Кавилл, известный по своей роли Супермена в киновселенной DC, опубликовал фотографию из детства со своей матерью, чтобы поздравить ее с праздником. «Сегодня Международный женский день, и я посвящаю этот пост самой великой женщине, которую я знаю. Моей маме. Необыкновенный, сильный, упорный, умный, жизнерадостный, добрый, вдумчивый и заботливый человек. Этот маленький мальчик, сидевший у нее на коленях, узнал от нее очень много о том, что значит быть хорошим человеком», — подписал свой снимок актер.

Но фанаты обратили внимание на то, в какой пижаме на фото позирует еще маленький Кавилл. Особо внимательные рассмотрели на одежде мальчика знак Супермена. В комментариях некоторые пользователи пошутили, что актеру суждено было стать Суперменом. «Вы стали Суперменом благодаря Супервуман, которая поддержала Вас», «Супермен с первого дня», «Мама вырастила достойного Супермена», — написали пользователи в комментариях под постом и присоединились к поздравлению мамы Генри.