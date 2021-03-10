Гейтс, Безос и Дауни-младший инвестировали $80 млн в электродвигатель нового типа

Стартап Turntide Technologies, занимающийся модернизацией электродвигателей объявил о закрытии раунда финансирования в размере $80 млн, сообщает Bloomberg.

Вместе с фондом Breakthrough Energy Ventures Билла Гейтса и Amazon Climate Pledge Fund Джеффа Безоса в раунде также участвовали венчурные фонды Footprint Coalition Ventures Роберта Дауни-младшего, Keyframe Capital, Fifth Wall и Captain Planet LP. В результате данного раунда объем финансирования Turntide составил $180 млн.

Особенность электродвигателей Turntide — точные попеременные импульсы энергии, количество и скорость которых определяется с помощью программной платформы из облака. В таком двигателе есть только одна движущаяся часть: стальной ротор, который вращается в изменяемом магнитном поле.

«В обычном двигателе вы пропускаете ток в двигатель со скоростью, с которой хотите его запустить. А мы подаем импульсы в точном количестве именно тогда, когда хотим получить нужный крутящий момент. Это программно-определяемое оборудование», — объяснил исполнительный директор стартапа Райан Моррис.



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Таким образом, двигатели Turntide снижают энергопотребление и повышают долговечность и эффективность любой электроники. Более того, технология Turntide устраняет потребность в редкоземельных минералах при производстве двигателей — большая часть комплектующих может быть произведена с минимальным количеством выбросов CO2.

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