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Селена Гомес рассказала о лечении своего психического расстройства Билл Гейтс поддержал проект ядерного реактора нового поколения Natrium » «Дитя свободы: История маленького украинца, который сбежал от родителей и Советского Союза в Америку» В 1980-е годы историю Владимира Половчака рассказывали все ведущие издания Америки. 12-летний советский мальчик отказался возвращаться в СССР вопреки воле родителей. Более того: американские власти стали на его сторону. Американская пресса называла его «самым молодым советским перебежчиком», советская же обвиняла Вашингтон в том, что мальчика «держат в заложниках». Судьба Владимира Половчака решалась в суде в течение нескольких лет, вплоть до его совершеннолетия. Радио Свобода разыскало Владимира Половчака спустя почти 38 лет после его прибытия в США. В 1980 году Владимир Половчак иммигрировал в США вместе с семьей — родителями, старшей сестрой и младшим братом. Половчаки (родом из Самбора на Львовщине) поселились в Чикаго, где жили их родственники. Но вскоре отец решил вернуться в СССР. Владимир возвращаться не хотел, как и его сестра Наталья. Ей было 17 лет — совсем немного до совершеннолетия, когда она могла самостоятельно решить, где жить. За Владимира же развернулась настоящая борьба. Судебный процесс, который пришелся на времена Холодной войны, быстро приобрел признаки политического: за судьбу мальчика со Львовщины соревновались уже не просто адвокаты сторон, а США и СССР. Сам Владимир настаивал, что хочет остаться. Его адвокаты утверждали: в Советском Союзе мальчику грозит опасность. Защита родителей, заявляла, что Владимира и Наталью фактически похитили. Этот тезис распространяла и советская пресса.​ Публикация в одной из советских газет в августе 1980 года (фото с сайта http://news80.livejournal.com/ ​В конце концов, американский суд решил предоставить Владимиру Половчаку временное убежище до совершеннолетия. В 1985 году, когда Владимиру исполнилось 18 лет, он стал американским гражданином. В 1988 году Владимир Половчак издал книгу «Дитя свободы: История смелого подростка о бегстве от родителей и Советского Союза в Америку». Книга Владимира Половчака «Дитя свободы» (фото с сайта Amazon) ​Корреспондент Радио Свобода разыскал Владимира (Уолтера) Половчака, который по-прежнему живет в Чикаго. Сейчас ему 50 лет. «Молодой советский перебежчик» рассказал, в частности, как и почему решился ослушаться родителей тогда, 12-летним мальчиком. Основные моменты его рассказа. «Папа сказал, что вызовет полицию, заплатит ей $100, меня свяжут и бросят на самолет» ​ «Мы приехали в Америку в 1980 году. Прожили 4-5 месяцев перед тем, как папа захотел сам вернуться в Советский Союз. Советская власть не пускала его обратно же: мол, ты вывез всю семью в Америку, поэтому всю семью поворачивай назад. Тогда он убедил маму поехать с ним и пытался нас забрать. Моей сестре Натальи тогда было 17 лет, мне — чуть более 12. Начались разговоры, что будем ехать домой. Я пробовал поговорить с папой: дай этой стране немного возможностей, давай посмотрим, как здесь все получится, а как было в Украине, в Советском Союзе, мы уже знали. Он сказал: «Я поеду обратно и ты поедешь со мной». Я сказал, что не хочу возвращаться. Понимал, что если поеду, то уже никогда не вернусь в Америку. В СССР, в советской Украине, в то время такой свободы не было. Я это понимал, потому что в Украине я уже был пионером и ходил там в школу. Папа был очень недоволен тем, что я не хотел ехать. Он мне сказал, что, мол, вызовет полицию, заплатит ей $100, меня свяжут и бросят на самолет. Я не знал, как здесь полиция относилась к людям, но я знал, что такое вполне было возможно в Украине и Советском Союзе. Я испугался и убежал из дома. «Мы здесь пошли в магазин, и все можно было купить, я такого в жизни не видел» «Тогда была Холодная война, но я этого не понимал и не занимался этим. Я хотел остаться здесь. Я прожил в Советском Союзе уже на тот момент 12 лет, я видел, какая жизнь и возможности у меня там были. Здесь я увидел, что можно ходить в церковь, никто тебя за это не преследует, как было в то время в Украине, хочешь переехать из одного места в другое, не надо никакого разрешения государства. Если еще проще объяснить: мы здесь пошли в магазин, и все можно было купить, я такого в жизни не видел. Но я видел в Украине, как люди ждали в очереди за хлебом два часа! Ничего не было в то время. Я тогда понял, что если поеду, то никогда сюда не вернусь. И я убежал из дома. Полиция меня арестовали через две недели дома у моего двоюродного брата. Полиция поняла это так: я убежал из дома и меня надо отдать родителям. Я начал им объяснять. По-украински никто не разговаривал, нашли какую-то польскую переводчицу. 6-8 часов в полицейском участке, они хотели, чтобы я подписал какие-то документы, но я решил, что я ничего не хочу подписывать, потому что боялся, что меня заберут. За то время кто-то позвонил на телевидение. В полиции уже поняли, что дело не в том, что я не хочу жить с родителями, а в том, что родители хотели забрать меня из страны». Школьное фото Владимира Половчака из его архива «Мы с сестрой боялись, что КГБ меня похитит» «Мы сначала жили с двоюродным братом. В Советском Союзе уже начали говорить, будто меня здесь украли, баптисты украли, обманули, привлекли меня велосипедом и Jell-O (желейными конфетами). То есть началась пропаганда. Было очень страшно, потому что никогда еще такого не было, чтобы 12-летний ребенок хотел остаться без родителей. Мы с сестрой понемногу начали понимать, что с нами произошло. К тому времени у меня была защита от государства, мы с сестрой боялись, что КГБ меня похитит и вывезет, так как дело уже начало приобретать политическую окраску. Были очень-очень страшные времена. Мне до сих пор удивительно, как все так сложилось, что я здесь остался. Нас поддерживало украинское сообщество, из католической церкви, православной, баптистской. Два дяди и двоюродный брат нам помогали, поддерживали финансово, покупали еду, одевали». Владимир Половчак с родителями и старшей сестрой Натальей «Папа перед смертью сказал, что совершил ошибку» ​»Через пару дней будет уже 38 лет, как я в Чикаго, в Америке. Устроился, довольно быстро выучил английский язык. Некоторое время не говорил на украинском и немного его забыл — пока восемь лет назад не приехал брат и мы не стали общаться на украинском. Здесь у меня жена и двое детей — сыновья, 15 лет и 24 года. Работаю офис-менеджером в хорошей компании уже 20 лет. Мне нравится. Сестра вышла замуж. У нее двое дочерей, им 24 и 26 лет. Сестра живет в Шампейн, это тоже в штате Иллинойс, чуть более чем за 200 километров от Чикаго. Мама всегда жалела, что уехала обратно вместе с отцом. Папа перед смертью тоже сказал, что совершил ошибку. Мы довольны, что остались в Америке. Так получилось, что Украине выпали тяжелые времена, а мы отсюда помогали им понемногу. В конце концов, ситуация в семье нормализовалась. Я слежу постоянно [за событиями в Украине]. Поддерживаю Украину, чтобы она была независима, чтобы люди были свободны, имели возможности такие, как и в Америке. С тех пор, как я начал ездить в Украину, с 1993 года, я увидел очень большую разницу. Жизнь стала лучше для людей. Люди, которые живут в Украине, может, так не чувствуют себя — конечно, все хотят гораздо большего. Но чтобы иметь лучшую жизнь, нужно время. Но я верю, что Украина сейчас идет в правильную сторону«. — Елена Ремовская, опубликовано на сайте Радио Свобода