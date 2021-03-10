Цифровая диктатура — Россиян заставят сдавать биометрию для усиления контроля государством

Российские власти готовятся задействовать административный ресурс, чтобы заставить граждан сдавать биометрические данные для единой государственной базы, которая пока наполняется с мизерной скоростью.Чтобы простимулировать сдачу биометрии в МФЦ и через специальное приложение, отказникам могут сделать недоступными в удаленном режиме некоторые госуслуги. Такой сценарий рассматривался на совещании в Минцифры в конце февраля, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на трех его участников.

Запущенная в 2018 году Единая биометрическая система (ЕБС), которой управляет «Ростелеком» собрала всего 164 тысячи записей.

Наполнять ее должны банки, которые пока не демонстрируют особого рвения на фоне недоверия клиентов и резкого роста числа кибермошеннических преступлений. Чиновники видят крайне низкий темп наполнения ЕБС и обещают «решить вопрос административными мерами», говорит один из источников «Ъ». За два года власти рассчитывают собрать данные 70 млн граждан.

Неясно, какая задача решается таким активным внедрением биометрии, скептичен советник гендиректора Qrator Labs Артем Гавриченков. Об удобстве для граждан речи не идет. «В противном случае за два года в ЕБС зарегистрировалось бы гораздо больше людей», — указывает Гавриченков.

Он добавляет, что пока совершенно непонятно, кто и на каких условиях в итоге будет иметь доступ к этой базе, в то время как ее безопасность «вызывает сомнения».

«Увеличение числа слепков в ЕБС может быть нужно властям для слежки за гражданами», — считает сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк. Биометрические данные обрабатываются системами распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, и если они будут сопоставлены с данными в ЕБС, это упростит создание «портрета» человек и всех его передвижений, предупреждает он.