Cайты Кремля и силовых ведомств перестали открываться

Сайты Кремля, правительства России, Роскомнадзора, Следственного комитета, Государственной думы и ряда других органов власти России перестали днём в среду открываться. Об этом сообщали пользователи интернета как из России, так и из-за рубежа.

Пользователи отслеживающего падения сайтов сервиса Downdetector сообщают о сбоях в работе одного из крупнейших российских провайдеров – «Ростелекома». В компании объяснили это проблемами с оборудованием. При этом в «Ростелекоме» заявили, что проблемы не связаны с решением Роскомнадзора замедлить работу социальной сети Twitter.

Утром в среду Роскомнадзор заявил о том, что замедляет работу твиттера в России, впервые применив так называемый «закон о суверенном Рунете». «Технические возможности для торможения работы Twitter имеются. Замедление его работы уже началось», – заявил заместитель главы ведомства Вадим Субботин «Интерфаксу».

Он отметил, что замедление грозит и другим интернет-платформам в случае нарушения российских законов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в ответ на вопросы радиостанции «Коммерсантъ-FM« заявил, что у него сайты открываются. Он сказал, что пока не может прокомментировать поломки.

Накануне он рассказал журналистам, что в Кремле обеспокоены публикацией в газете The New York Times, в которой утверждалось, что Вашингтон может готовить ответные кибератаки на российские сервисы.

В тексте утверждалось, что в течение ближайших недель американские власти нанесут удар по инфраструктуре в Москве, который будет важен только российским властям.

Таким образом, утверждало издание, США подготовят ответ на крупнейшую атаку на американские ведомства в истории страны, замеченную в конце прошлого года. В ней Белый дом подозревает российские власти, Москва это отрицает.

Директор Общества защиты интернета Михаил Климарев предполагает, что сайты государственных органов могли перестать открываться с связи с действиями Роскомнадзора по замедлению работы Твиттера. По его мнению, причиной может быть уязвимость в DPI, которой воспользовались хакеры. DPI – это сервер, через который проходит весь пользовательский трафик, он просматривает каждый отправленный и полученный пакет и принимает по нему решение, пропускать его или не пропускать. Этот механизм позволяет замедлить работу Твиттера.

«В 2019 году был принят 90 ФЗ, так называемый закон о суверенном Рунете. Этот суверенный Рунет, собственно, нам позволяет замедлять работу Твиттера, – говорит Михаил Климарев. – По этому закону, у всех операторов связи должна быть установлена ТСПУ – техническое средство противодействия угрозам. Название непонятное, но на самом деле это является банальным DPI. Конечно, это никакое не средство противодействия угрозам, а это средство блокировки и цензуры. Сейчас выяснилось, что ТСПУ работает только на половине операторов связи, причем на половине – не по числу операторов связи, а по числу абонентов, которых эти операторы обслуживают. По крайней мере, так именно в пресс-релизе Роскомнадзора было сказано. Замедление будет работать только на мобильных операторах и на половине доступных фиксированных операторов связи. Естественно, что это внедрение было произведено на крупных операторах – это большая тройка плюс Ростелеком, возможно, Дом.ру. Лично я, как менеджер, начал был там эти ТСПУ внедрять.

Вот примерно так это работает: этими ТСПУ напрямую управляет Роскомнадзор, то есть для оператора связи это просто черная коробочка, которая стоит на разрыв сети оператора связи и всего интернета. И Роскомнадзор может какими-то управляющими командами файлы конфигурации самостоятельно туда загружать, на эти серверы, не прибегая к помощи операторов связи вообще».

В 2018 году, после того как Роскомнадзор попытался заблокировать на территории России мессенджер Telegram, в Рунете начались масштабные сбои работы сайтов и сервисов. При этом большинство пользователей по-прежнему могли пользоваться Telegram. Впоследствии блокировку сняли официально.

Весной 2019 года в России был принят закон о суверенном Рунете, позволяющий «изолировать» российский сегмент интернета. После этого власти проводили несколько учений по применению закона, по многочисленным сообщениям – неудачных.